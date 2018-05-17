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В Челябинске выявили магазин, незаконно торговавший сумками с символикой FIFA

УрБК, Челябинск, 17.05.2018. Челябинская транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности. Речь идет о незаконном использовании товарного знака, правообладателем которого является FIFA, сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе проверки в торговой точке на втором этаже железнодорожного вокзала Челябинска выявлен факт реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака «RUSSIA 2018» на спортивной сумке. Установлено, что обозначения «RUSSIA 2018» на товаре является сходными до степени смешения с товарным знаком «RUSSIA 2018», а товары — однородным к товарам, на которые распространяется защита товарного знака, правообладателем которого является FIFA», — рассказали в пресс-службе.



По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».



Решением Арбитражного суда Челябинской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде предупреждения с конфискацией контрафактной продукции.

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