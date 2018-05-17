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Численность населения России к 2050 году сократится до 132 млн человек

УрБК, Москва, 17.05.2018. Численность населения России к 2050 году сократится со 144 млн до 132 млн человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.



По прогнозам урбанистов, число жителей сельской местности в России снизится в полтора раза — с 36,8 млн до 22,1 млн человек. Численность населения городов при этом к середине XXI века вырастет на 3 млн человек — до 110,6 млн.



Общая численность населения страны, по прогнозам ООН, сократится до 132,7 млн человек. Сейчас, по данным Росстата, в России проживают около 144 млн человек. Доля городского населения вырастет с 74,4% до 83,3%.

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