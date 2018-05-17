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В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на двух перекрестках

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на двух перекрестках. Об этом говорится на сайте муниципалитета.



С 09.00 19 мая и до 06.00 20 мая будет закрыт перекресток улиц Титова и Братской. С 09.00 26 мая и до 06.00 27 мая — перекресток улиц Титова и Сухоложской.



Отметим, что из-за ремонта трамваи № 1, № 5, № 14, № 15, № 27, № 34 не будут ходить по улице Титова (от Юлиуса Фучика до конечных станций «Вторчермет» и «Керамическая» в обоих направлениях).

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