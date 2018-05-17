Новости дня

В Кольцово у гражданина Таджикистана изъяли более 28 кг незадекларированной одежды

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина задержали жителя Таджикистана, который вез незадекларированный товар (одежду и аксессуары) общей массой более 28 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Гражданин, прилетевший рейсом из Душанбе, выбрал «зеленый коридор» для прохождения таможенного контроля. В его багаже должностные лица таможни Кольцово обнаружили новые текстильные вещи общей массой 28,3 кг. В списке вещей: домашние пижамы, нижнее белье, кардиганы, женские платки, резинки и заколки для волос, наплечники для одежды. По словам гражданина, все эти вещи он вёз знакомым женщинам в качестве подарка», — рассказали в пресс-службе.



В объяснениях пассажир указал, что с таможенными правилами не знаком. Учитывая характер и количество товара, разнообразный размерный ряд, таможенным органом было принято решение, что данная партия не может быть признана товаром для личного пользования.



В отношении гражданина вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товара. Данная статья подразумевает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.



Товар изъят. Проводится административное расследование.



В ведомстве отмечают, что за четыре месяца 2018 года сотрудники Кольцовской таможни возбудили 75 дел об по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Для коммерческих целей чаще всего везут одежду из стран Азии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: