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Пенсионный возраст в России могут увеличить с 2019 года

УрБК, Москва, 17.05.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет 17 мая 2018 года заседание с участием членов кабмина по вопросу повышения пенсионного возраста, пишет газета «Коммерсантъ».



Предполагается, что итогом заседания станет поручение о подготовке законопроекта, увеличивающего порог пенсионного возраста. В качестве одного из вариантов предлагается заложить в документе параметры, предложенные экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст предлагается повысить на 5 лет.



Законопроект, по сведениям издания, в случае его принятия может вступить в силу с 2019 года.

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