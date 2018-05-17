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Пенсионный возраст в России могут увеличить с 2019 года
17 май 2018 (10:50)
УрБК, Москва, 17.05.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет 17 мая 2018 года заседание с участием членов кабмина по вопросу повышения пенсионного возраста, пишет газета «Коммерсантъ».
Предполагается, что итогом заседания станет поручение о подготовке законопроекта, увеличивающего порог пенсионного возраста. В качестве одного из вариантов предлагается заложить в документе параметры, предложенные экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст предлагается повысить на 5 лет.
Законопроект, по сведениям издания, в случае его принятия может вступить в силу с 2019 года.
Предполагается, что итогом заседания станет поручение о подготовке законопроекта, увеличивающего порог пенсионного возраста. В качестве одного из вариантов предлагается заложить в документе параметры, предложенные экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст предлагается повысить на 5 лет.
Законопроект, по сведениям издания, в случае его принятия может вступить в силу с 2019 года.
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