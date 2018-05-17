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Уровень бедности в Свердловской области в 2017 году вырос до 10,2%

17 май 2018 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году составила 440,5 тыс. человек против 436 тыс. человек в 2016 году. Об этом сообщает Свердловскстат.

За год уровень бедности на Среднем Урале вырос с 10,1% до 10,2%.


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