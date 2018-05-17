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Суд признал банкротом компанию «Свердоблжилстрой» в Верхней Пышме
17 май 2018 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Свердоблжилстрой» (Верхняя Пышма) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «Свердоблжилстрой» в августе 2017 года обратилось в суд ООО «Эководстройтех». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 249 млн 131 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Свердоблжилстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «Свердоблжилстрой» в августе 2017 года обратилось в суд ООО «Эководстройтех». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 249 млн 131 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Свердоблжилстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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