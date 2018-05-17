Новости дня

Долги потребителей Свердловской области перед «Т Плюс» за теплоресурсы превысили 7,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Задолженность потребителей Свердловской области за теплоресурсы превысила 7,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».



Так, потребители Екатеринбурга задолжали 6,029 млрд руб., а Нижней Туры и Лесного — 836 млн руб.



Основной долг — 5,5 млрд руб. — приходится на организации ЖКХ: УК, ТСЖ и ЖСК. Задолженность потребителей, финансируемых из федерального бюджета, превысила 419 млн руб., промышленных предприятий — 246 млн руб., населения (по прямым договорам) — 275 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: