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Долги потребителей Свердловской области перед «Т Плюс» за теплоресурсы превысили 7,4 млрд рублей

17 май 2018 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Задолженность потребителей Свердловской области за теплоресурсы превысила 7,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

Так, потребители Екатеринбурга задолжали 6,029 млрд руб., а Нижней Туры и Лесного — 836 млн руб.

Основной долг — 5,5 млрд руб. — приходится на организации ЖКХ: УК, ТСЖ и ЖСК. Задолженность потребителей, финансируемых из федерального бюджета, превысила 419 млн руб., промышленных предприятий — 246 млн руб., населения (по прямым договорам) — 275 млн руб.

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