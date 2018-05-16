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В Екатеринбурге уничтожили 3,8 тонны санкционных яблок
16 май 2018 (17:54)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбурге уничтожили партию из 275 коробок запрещенных к ввозу яблок весом 3,8 т, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Как пояснили в надзорном органе, запрещенную продукцию обнаружили на плодоовощной базе Екатеринбурга во время совместного рейда с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и Свердловской транспортной прокуратуры.
«По результатам мероприятия, на одном из складов базы обнаружено 275 коробок с запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукцией: яблоками свежими неустановленного происхождения, со следами перемаркировки и без сопроводительных документов», ― рассказали в пресс-службе Свердловского Россельхознадзора.
В соответствии с действующим законодательством продукцию неустановленного происхождения изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов «путем денатурирования (смешивание с землей)».
Как пояснили в надзорном органе, запрещенную продукцию обнаружили на плодоовощной базе Екатеринбурга во время совместного рейда с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и Свердловской транспортной прокуратуры.
«По результатам мероприятия, на одном из складов базы обнаружено 275 коробок с запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукцией: яблоками свежими неустановленного происхождения, со следами перемаркировки и без сопроводительных документов», ― рассказали в пресс-службе Свердловского Россельхознадзора.
В соответствии с действующим законодательством продукцию неустановленного происхождения изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов «путем денатурирования (смешивание с землей)».
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