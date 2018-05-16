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Правительство поддержало законопроект о создании в России офшорных зон

УрБК, Москва, 16.05.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе VIII Петербургского международного юридического форума заявил, что вскоре на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима, передает «Интерфакс».



«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — цитирует господина Медведева «Интерфакс».



Законопроект о создании САР в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов, попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров.

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