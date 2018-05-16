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Строительство Сахалинского моста будет стоить 540 млрд рублей

Мост на Сахалин может обойтись в 3,5 раза дороже Крымского моста. Об этом пишет «Коммерсантъ».



«Возможная следующая мегастройка России, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб», — сообщает издание.



Также стало известно, что РЖД необходимо будет вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина. Уточняется, что проектные работы займут три года, строительные около пяти лет (2019–2023 годы).



В РЖД отметили, что указанные параметры являются предварительными, а проект еще находится в стадии проработки.

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