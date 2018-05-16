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Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку

16 май 2018 (17:29)

Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой его двоюродную сестру Наталью Каплан.

Сенцов требует освобождения всех украинских заключенных в России.

«Адвокат говорит, что пока выглядит нормально. Надо понимать, что прошел всего день. Его пытались отговорить от этого шага, и адвокат в том числе, но Олег не согласился, стоит на своем», — рассказала Каплан.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявил, что Киев готов обменяться с Москвой заключенными, передает портал «Газета.ру».

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