Дайджест

Сергей Скрипаль сохранил российское гражданство

16 май 2018 (17:29)

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, не отказывался от российского гражданства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», — отметила она.

По ее словам, российская сторона должна убедиться в благополучии российских граждан. При этом, отметила Захарова, заявления британской стороны не удовлетворяют Москву.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: