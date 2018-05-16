Дайджест
Сергей Скрипаль сохранил российское гражданство
16 май 2018 (17:29)
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, не отказывался от российского гражданства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
«Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», — отметила она.
По ее словам, российская сторона должна убедиться в благополучии российских граждан. При этом, отметила Захарова, заявления британской стороны не удовлетворяют Москву.
«Сергей Скрипаль российского гражданства не лишен, и добровольно из него, как мы понимаем, не выходил. Он имеет полное право на общение с российскими консулами, как и Россия имеет полное право на общение с ним», — отметила она.
По ее словам, российская сторона должна убедиться в благополучии российских граждан. При этом, отметила Захарова, заявления британской стороны не удовлетворяют Москву.
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