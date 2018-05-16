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Россия в апреле выполнила соглашение ОПЕК+ на 83%

Россия в апреле текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 83%. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).



Как стало известно, за указанный период Россия снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тыс. баррелей в сутки, до 11,35 млн баррелей в сутки.



По данным МЭА, с начала 2017 года процент соблюдения Россией своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%.

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