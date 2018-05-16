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Совокупный спрос физических лиц на иностранную валюту в марте вырос на 3%
16 май 2018 (17:20)
УрБК, Москва, 16.05.2018. Совокупный спрос физических лиц в РФ на наличную иностранную валюту в марте 2018 года по сравнению с февралем вырос на 3% (до 4,7 млрд долл. США). Об этом говорится в опубликованном Банком России «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2018 года».
Спрос был меньше, чем в марте 2016 и 2017 годов, на 18% и 19% соответственно.
Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с февралем 2018-го на 2% (до 2,5 млрд долл. США). Американской валюты было куплено на 8% меньше, чем месяцем ранее, европейской — на 9% больше.
Спрос был меньше, чем в марте 2016 и 2017 годов, на 18% и 19% соответственно.
Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с февралем 2018-го на 2% (до 2,5 млрд долл. США). Американской валюты было куплено на 8% меньше, чем месяцем ранее, европейской — на 9% больше.
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