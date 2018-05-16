Свердловчане массово вышли на биржу

В Екатеринбурге 16 мая 2018 года состоялся совместный семинар Национальной ассоциации участников фондового рынка и Московской биржи. Участники мероприятия отметили резкий рост числа новых брокерских счетов в РФ в апреле 2018 года, который был связан со стремительным ухудшением внешнеполитической ситуации и ростом волатильности на финансовых рынках. В этих условиях многие россияне решили заработать на покупке-продаже активов. Среди них оказалось много жителей Свердловской области.Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин заявил, что в апреле 2018 года была зафиксирована максимальная за всю историю активность физических лиц. В этом месяце 128 тыс. клиентов совершили различные операции. 9 апреля также был зафиксирован рекорд. За сутки было отмечено около 60 тыс. активных участников.«Такого в истории биржи никогда не было. В этот же день динамика регистрации новых клиентов выросла более чем в четыре раза. В первую очередь это связано с возросшей волатильностью на рынках. С 2008 года мы наблюдаем следующую закономерность. Как только на рынке происходят какие-то существенные колебания, мы сразу же фиксируем повышенный объем регистрации новых клиентов», — рассказал Борис Блохин.Примечательно, что Свердловская область оказалась в числе лидеров среди регионов РФ, где зафиксировали наибольший рост активности частных инвесторов.«После Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга Средний Урал является лидером по уровню проникновения индивидуальных инвестиционных счетов и других брокерских услуг. С самого начала нашего мониторинга мы фиксируем, что именно Свердловская область показывает наилучшую динамику по приросту новых клиентов. Я думаю, эта тенденция продолжится и в дальнейшем. Для этого есть все необходимые условия. Что касается федеральных округов, то можно отметить, что УрФО занимает четвертое место по проникновению брокерских услуг. Отставание от тройки лидеров совсем небольшое», — сказал Б. Блохин.В настоящее время на фондовом рынке Московской биржи зарегистрированы 2 млн частных инвесторов. Пять лет назад этот показатель составлял 1 млн человек. При текущих темпах роста числа новых клиентов в ближайшие три года количество активных инвесторов в России может увеличиться до 3 млн человек, считает Борис Блохин.В долгосрочной перспективе основным драйвером этого процесса является непрерывное снижение ключевой ставки Банка России. Это снижает доходность вкладов и стимулирует инвесторов вкладывать средства в отечественный фондовый рынок.Отметим, что на фоне нового витка геополитической напряженности в апреле 2018 года россияне активно совершали сделки не только на фондовом, но и на валютном рынке.«В 2017 году интерес частных инвесторов к этому сегменту немного снизился. Это связано с тем, что многие граждане воспринимают валютный рынок как средство быстрого заработка. Они полагают, что заработать на нем можно только на резких скачках курсов. В прошлом году волатильность на валютном рынке была достаточно плоской (от 0 до 7%). 9 апреля 2018 года мы увидели двухкратный рост числа физических лиц, которые совершали сделки. На текущий момент у нас зарегистрировано около 1,2 млн участников», — сообщил начальник управления продаж департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрий Бурундаев.По его словам, эти люди активизируются в период высокой волатильности, которая в настоящее время больше определяется геополитическими, а не экономическими факторами.Эксперты отмечают, что у многих новых инвесторов наблюдается низкий уровень финансовой грамотности и дисциплины, который проявляется в нежелании обучаться и «агрессивно-потребительском» подходе к ведению биржевой торговли. Чаще всего это приводит к серьезным убыткам или разорению.