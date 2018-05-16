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За I квартал Свердловский Роспотребнадзор изъял товаров легкой промышленности на сумму 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В I квартале 2018 года инспекторы Роспотребнадзора изъяли в Свердловской области почти 2,2 тыс. товаров легкой промышленности на сумму 1,9 млн руб.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего было проинспектировано более 2,9 тыс. ед. товаров.



«Основными причинами изъятия товаров из оборота явились нарушение правил маркировки, отсутствие документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям», ― пояснили в ведомстве.



Кроме того, инспекторы проверили в I квартале 47 объектов торговли, реализующих товары легкой промышленности, в том числе продукцию для детей. При этом нарушения законодательства были выявлены на 35 объектах (74,5%). Чаще всего продавцы не имели сертификатов соответствия товара установленным требованиям, неправильно оформляли ценники, не имели книги отзывов и предложений.



По итогам проверок сотрудники Роспотребнадзора составили 65 протоколов об административном правонарушении, выписали штрафов на сумму 1,2 млн руб.



«Вместе с тем в адрес нарушителей выданы предписания, в том числе о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановке реализации продукции, об устранении выявленных нарушений санитарных правил и о прекращении нарушения прав потребителей», ― добавили в надзорном органе.

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