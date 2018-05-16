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В России 10 банков не соблюдают надбавку для поддержания достаточности капитала

УрБК, Москва, 16.05.2018. В России надбавку для поддержания достаточности капитала не соблюдают 10 кредитных организаций. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Ольгу Полякову.



«На сегодняшний день 10 кредитных организаций не соблюдают надбавку. Некоторые из них не соблюдают надбавку уже достаточно долгий период времени, что во многом свидетельствует о качестве деятельности данных кредитных организаций, о качестве управления рисками», — сказала О. Полякова, выступая на встрече банкиров с руководством регулятора.



По ее словам, на начало 2018 года надбавки не соблюдали семь банков.



«К сожалению, количество увеличилось с начала года с 7 до 10», — сказала зампред ЦБ.



Напомним, Банк России с 2016 года ввел надбавку для поддержания достаточности капитала банков. С 1 января текущего года она составляет 1,875%, дополнительная надбавка за системную значимость — 0,65%.

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