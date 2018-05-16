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Свердловский Минтранс почти на месяц продлил аккредитацию такси к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области почти на месяц продлило добровольную аккредитацию легкового такси к Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.



Как следует из документа, срок добровольной аккредитации продлен до 10 июня. Ранее прием заявок в областном минтрансе планировали закончить к 15 мая.



Напомним, приказ о начале добровольной аккредитации для таксистов был утвержден минтрансом Свердловской области 31 января 2018 года. Согласно документу, добровольная сертификация будет предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок с 1 июня по 11 июля 2018 года, то есть на период проведения в Екатеринбурге Чемпионата мира по футболу.



Среди требований, которые предъявляются к таксистам, можно отметить цвет автомобиля (белый, черный и желтый), наличие мобильного приложения для заказа автомобиля на русском и английском языках, возможность отслеживания стоимости поездки и безналичного расчета.



Также новые меры вводятся для того, чтобы компании не могли завышать цены на свои услуги, как это обычно бывает во время праздников и крупных мероприятий. Тарифы для сертифицированных перевозчиков будут ограничены до 50 руб. за 1 км.

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