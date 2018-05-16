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Из-за опасности лесных пожаров в Екатеринбург перевели самолет Бе-200

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбург из Красноярска на время перевели самолет Бе-200 для усиление авиационной группировки МЧС России на Урале.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день авиационная группировка, базирующаяся в Екатеринбурге, насчитывает 3 воздушных судна МЧС России: 2 вертолета Ми-8 и самолет Бе-200.



«Все они будут задействованы в оперативной работе при осложнении обстановки с природными пожарами для защиты населенных пунктов субъектов Уральского федерального округа», — говорится в сообщении.



В частности, один из вертолетов в настоящее время задействован для ликвидации природных пожаров в Челябинской области.

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