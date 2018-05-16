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Житель Екатеринбурга отсудил у компании «Мосты Сибири. Антикор» 100 тыс. руб. за испорченный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Мосты Сибири. Антикор» 100 тыс. руб. из-за испорченного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Сам инцидент произошел в сентябре 2017 года, когда рабочие ООО «Мосты Сибири. Антикор» красили пешеходный мост над Кольцовским трактом. Во время проведения работ оборвался шланг, подающий краску. В этот момент под мостом проезжал автомобиль Mitsubishi Outlander черного цвета.



Серая краска попала на капот, крышу, передний бампер и лобовое стекло. Смыть ее бытовым способом оказалось невозможно. Нанесенный ущерб эксперты оценили на сумму 80 тыс. 971 руб. Выяснилось также, что ООО «Мосты Сибири. Антикор» выполняло работы по субподряду. Подрядчиком выступало ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», заказчиком — правительство Свердловской области.



Автовладелец обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» и ООО «Мосты Сибири. Антикор» сумму ущерба, а также судебные издержки — 16 тыс. 961 рубль. Суд признал надлежащим ответчиком ООО «Мосты Сибири. Антикор». Иск был удовлетворен полностью. В общей сумме с ООО «Мосты Сибири. Антикор» взыскано 100 тыс. 561 руб.



Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения.

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