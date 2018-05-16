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Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро снизился на 8 коп.

УрБК, Москва, 16.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 39 коп., до 62,30 руб., евро снизился на 8 коп., до 73,78 руб.

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