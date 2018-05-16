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За три года средний размер автокредита в Челябинской области вырос на 19,9%

УрБК, Челябинск, 16.05.2018. В I квартале 2018 года средний размер автокредита в Челябинской области достиг 627,7 тыс. руб. За три года показатель вырос на 19,9%, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В I квартале 2015 года, по данным НБКИ, средний размер автокредита в Челябинской области составлял 523,6 тыс. руб.



В целом по России средний размер автокредита за три года вырос на 21,4% — с 578,2 тыс. руб. в I квартале 2015 года до 702 тыс. руб. в I квартале 2018-го. При этом средняя цена нового автомобиля за этот период в среднем увеличилась на 15,7%, до 1 млн 356,9 тыс. руб. в I квартале 2018 года.

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