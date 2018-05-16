Дайджест

Официально анонсирована компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2

16 май 2018 (14:16)

Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Он объявил об этом на своей странице в Facebook.

«Я официально заявляю: «GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», — написал Григорович.

Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: