Дайджест
Официально анонсирована компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2
16 май 2018 (14:16)
Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Он объявил об этом на своей странице в Facebook.
«Я официально заявляю: «GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», — написал Григорович.
Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World.
«Я официально заявляю: «GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», — написал Григорович.
Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World.
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