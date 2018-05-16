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В США раскритиковали строительство Крымского моста

Открытие Крымского моста препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив — единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море. Об этом сказано в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на его сайте.



В ведомстве также подчеркнули, что возведение моста — попытка Москвы укрепить «незаконный захват и оккупацию Крыма».



«Это служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», — отметили в Госдепе, напомнив, что Вашингтон применил санкции к людям и организациям, которые участвовали в проекте.

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