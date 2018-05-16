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Правительство Эквадора потратило 5 млн долл. США на охрану Ассанжа

Правительство Эквадора потратило по меньшей мере 5 млн долл. США на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне свыше пяти лет. Об этом сообщает The Guardian, передает портал «Лента.ру».



По сведениям издания, эквадорские власти наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Помимо этого они следят за всеми действиями Ассанжа, а также сотрудников дипмиссии и британских полицейских.



Отмечается, что основателя WikiLeaks навещали представители правых европейских партий, хакеры, адвокаты и журналисты.

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