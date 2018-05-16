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Минпромторг подготовил законопроект о введении системы продуктовых карточек
16 май 2018 (14:15)
Минпромторг подготовил законопроект о введении в России системы продуктовых карточек. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
По словам чиновника, вопрос находится в стадии обсуждения. «Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», — сказал он.
Глава ведомства Денис Мантуров ранее сообщал, что запуск программы продовольственных карточек может начаться в 2019 году. Он отмечал, что выплаты составят около 10 тыс. руб. на человека в год.
По словам чиновника, вопрос находится в стадии обсуждения. «Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», — сказал он.
Глава ведомства Денис Мантуров ранее сообщал, что запуск программы продовольственных карточек может начаться в 2019 году. Он отмечал, что выплаты составят около 10 тыс. руб. на человека в год.
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