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Минпромторг подготовил законопроект о введении системы продуктовых карточек

Минпромторг подготовил законопроект о введении в России системы продуктовых карточек. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.



По словам чиновника, вопрос находится в стадии обсуждения. «Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», — сказал он.



Глава ведомства Денис Мантуров ранее сообщал, что запуск программы продовольственных карточек может начаться в 2019 году. Он отмечал, что выплаты составят около 10 тыс. руб. на человека в год.

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