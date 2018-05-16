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За три года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 17,3%
16 май 2018 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В I квартале 2018 года средний размер автокредита в Свердловской области достиг 661,5 тыс. руб. За три года показатель вырос на 17,3%, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В I квартале 2015 года, по данным НБКИ, средний размер автокредита в Свердловской области составлял 564,1 тыс. руб.
В целом по России средний размер автокредитов за три года вырос на 21,4% — с 578,2 тыс. руб. в I квартале 2015 года до 702 тыс. руб. в I квартале 2018-го. При этом средняя цена нового автомобиля за этот период увеличилась на 15,7%, до 1 млн 356,9 тыс. руб. в I квартале 2018 года.
В I квартале 2015 года, по данным НБКИ, средний размер автокредита в Свердловской области составлял 564,1 тыс. руб.
В целом по России средний размер автокредитов за три года вырос на 21,4% — с 578,2 тыс. руб. в I квартале 2015 года до 702 тыс. руб. в I квартале 2018-го. При этом средняя цена нового автомобиля за этот период увеличилась на 15,7%, до 1 млн 356,9 тыс. руб. в I квартале 2018 года.
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