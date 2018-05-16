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ЦБ оценил прибыль российских банков с начала 2018 года в 537 млрд рублей
16 май 2018 (13:14)
УрБК, Москва, 16.05.2018. Российские банки в январе-апреле 2018 года заработали 537 млрд руб. прибыли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампред ЦБ РФ Ольги Поляковой.
«Динамика роста во многом продолжилась в этом году. Если мы с вами обратим внимание на показатели, то увидим, что и кредитование экономики в целом растет, и кредитование корпоративного сектора, и кредитование населения, растут вклады населения. Прибыль за эти четыре месяца составила 537 млрд руб.», — сказала она.
Кредитование экономики в целом за январь-апрель выросло на 3,1%, при этом розничный портфель увеличился на 5,2%, корпоративный — на 2,3%. Вклады физлиц выросли на 1,7%, до 26,7 трлн руб.
По словам О. Поляковой, немного снизились средства организации на счетах в банках (на 1,2% с начала года).
«Динамика роста во многом продолжилась в этом году. Если мы с вами обратим внимание на показатели, то увидим, что и кредитование экономики в целом растет, и кредитование корпоративного сектора, и кредитование населения, растут вклады населения. Прибыль за эти четыре месяца составила 537 млрд руб.», — сказала она.
Кредитование экономики в целом за январь-апрель выросло на 3,1%, при этом розничный портфель увеличился на 5,2%, корпоративный — на 2,3%. Вклады физлиц выросли на 1,7%, до 26,7 трлн руб.
По словам О. Поляковой, немного снизились средства организации на счетах в банках (на 1,2% с начала года).
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