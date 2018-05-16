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В Екатеринбурге за невыплату зарплаты будут судить директора охранной фирмы «Тайфун»

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель частной охранной организации «Тайфун» за невыплату заработной платы работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В 2015 году вместо осуществления выплат, положенных работникам в соответствии с федеральным законодательством, обвиняемый использовал денежные средства ООО ЧОО «Тайфун» для решения текущих финансовых вопросов, как семейных, так и связанных с деятельностью общества», — говорится в сообщении.



Руководителю фирмы предъявлено обвинение по части 2. статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации».



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 3 лет.

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