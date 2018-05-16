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Руководителя аппарата Челябинской гордумы подозревают в получении взятки

УрБК, Челябинск, 16.05.2018. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в марте 2017 года подозреваемый получил взятку в сумме 300 тыс. руб. от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании Челябинской городской думой проведения фестиваля.



Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.



«Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», — рассказали в пресс-службе.

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