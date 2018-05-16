Кризис

Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по РСБУ за I квартал снизилась на 20%

Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по РСБУ за I квартал 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% и составила 4 млрд 069 млн руб.



«На снижение уровня чистой прибыли в основном повлияло изменение статей баланса, выраженных в иностранной валюте, и укрепление курса рубля в I квартале 2018 года относительно I квартала 2017 года» — сообщает пресс-служба компании.



Выручка ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по итогам I квартала 2018 года увеличилась на 1% по сравнению с I кварталом 2017 года и составила 18 млрд 033 млн руб.

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