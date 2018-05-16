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Пассажиров «высадили» из реформы
16 май 2018 (16:52)
Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы (ЕГД) 15 мая 2018 года рассмотрела ход подготовки к транспортной реформы. Сам процесс по факту был запущен с конца 2016 года. Но, как показало прошедшее заседание, администрация города не смогла ничего представить депутатам, кроме планов на бумаге.
С отчетом о предварительных итогах перед комиссией ЕГД выступил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов. В основном его доклад был посвящен планам по созданию выделенных полос для пневмоколесного транспорта, обособленных трамвайных путей и созданию остановок для пересадочной системы. Кроме того, новая схема транспортной сети по-прежнему дорабатывается. Детали этого пункта докладчик не уточнил. Также Игорь Федотов рассказал об успешном испытании повременного тарифа, но умолчал, что среди пассажиров этот вариант непопулярен.
Без особых подробностей представитель горадминистрации рассказал и об отмене маршрутов. О конфликте с УФАС из-за условий отторговывания маршрутов глава комитета по транспорту не упомянул.
После доклада председатель депутатской комиссии Владимир Крицкий в первую очередь поинтересовался у И. Федотова, в каком состоянии находится транспортная реформа и проводится ли она вообще. Получив утвердительный ответ, депутаты спросили у представителя горадминистрации, какие результаты работы он может им показать. Народные избранники, в частности, попросили продемонстрировать остановки для пересадок. В ответ Игорь Федотов пояснил, что горадминистрация демонстрирует лишь планы по внедрению транспортной реформы.
Также И. Федотов не смог ответить депутатам, какие виды транспорта замедлили движение после введения в городе выделенных полос. Как выяснилось, чиновники замеряли только изменение скорости общественного транспорта (зафиксировано увеличение на 30%). Насколько изменилась скорость движения на остальных полосах, исследований не проводилось.
В итоге, как поняли и сами депутаты, по существу в транспортной реформе обсуждать оказалось нечего. Председатель комиссии Владимир Крицкий в конце обсуждения решил вернуться к главному для гордумы вопросу. Дело в том, что еще в 2017 году на фоне протестов горожан против первой попытки провести реформу была создана специальная рабочая группа ЕГД. Предполагалось, что с ней будут согласовывать изменения в общественном транспорте. Но до настоящего времени ее к работе так и не привлекли, в том числе по вопросам отмены маршрутов. Решение по выделенным полосам также принималось без участия депутатов.
«Я не зря задавал вопрос о том, идет ли транспортная реформа. Были обращения от населения о привлечении депутатов. Было принято решение о создании комиссии. Решение было принято главой города. Он, в свою очередь, уведомил главу администрации города и попросил максимально вовлекать рабочую группу в работу. Были созданы определенные полномочия. У нас есть принцип разделения властей, поэтому нужно уважительно органам исполнительной власти относиться к органам представительной власти», — пояснил председатель комиссии Владимир Крицкий.
«В ежедневном режиме заслушивать технические детали смысла нет. Но когда будут проходить глобальные вопросы, например, отмена маршрутов, изменения маршрутов, конечно, нужно привлекать депутатов, а лучше всего — согласовывать. Каждый депутат работает с жителями «на земле», и многие из них выходцы из тех районов, от которых они избраны», — добавил депутат Дмитрий Сергин.
Игорь Федотов в ответ на эти претензии пояснил, что транспортная реформа находится на той стадии, когда привлечения депутатов не требуется. Кроме того, представитель горадминистрации усомнился в том, что народные избранники действительно представляют интересы пассажиров.
«Как депутаты могут решать вопросы по местоположению полосы общественного транспорта? Они выражают волю народа, но это преимущественно воля автомобилистов, которые активнее, чем пассажиры», — заявил Игорь Федотов уже после заседания депутатской комиссии.
Напомним, что такая тактика в администрации Екатеринбурга в 2016-2017 году уже привела к переносу транспортной реформы до 1 июля 2019 года. Фактически в те годы изменения транспортной сети готовились без широкого общественного обсуждения. Следуя из нового заявления председателя комитета по транспорту, в настоящее время происходит то же самое. Подготовка к внедрению новой маршрутной сети, как видно, идет полным ходом. Вместе с тем представители администрации города утверждают, что им нечего показывать, или напрямую заявляют о нежелании сотрудничества, ссылаясь на интересы пассажиров. Однако, каким образом власти Екатеринбурга контактируют с горожанами, которые пользуются общественным транспортом, также остается не очень понятным.
В итоге может вновь сложиться ситуация, когда жителей города поставят перед фактом изменений в новой транспортной сети, и это снова может вызвать бурю протеста. При этом нет никаких гарантий, что к 2019 году проект не будет «сырым». Достаточно вспомнить, как в этом году свердловское УГИБДД заставило чиновников через суд переделывать выделенные полосы.
С отчетом о предварительных итогах перед комиссией ЕГД выступил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов. В основном его доклад был посвящен планам по созданию выделенных полос для пневмоколесного транспорта, обособленных трамвайных путей и созданию остановок для пересадочной системы. Кроме того, новая схема транспортной сети по-прежнему дорабатывается. Детали этого пункта докладчик не уточнил. Также Игорь Федотов рассказал об успешном испытании повременного тарифа, но умолчал, что среди пассажиров этот вариант непопулярен.
Без особых подробностей представитель горадминистрации рассказал и об отмене маршрутов. О конфликте с УФАС из-за условий отторговывания маршрутов глава комитета по транспорту не упомянул.
После доклада председатель депутатской комиссии Владимир Крицкий в первую очередь поинтересовался у И. Федотова, в каком состоянии находится транспортная реформа и проводится ли она вообще. Получив утвердительный ответ, депутаты спросили у представителя горадминистрации, какие результаты работы он может им показать. Народные избранники, в частности, попросили продемонстрировать остановки для пересадок. В ответ Игорь Федотов пояснил, что горадминистрация демонстрирует лишь планы по внедрению транспортной реформы.
Также И. Федотов не смог ответить депутатам, какие виды транспорта замедлили движение после введения в городе выделенных полос. Как выяснилось, чиновники замеряли только изменение скорости общественного транспорта (зафиксировано увеличение на 30%). Насколько изменилась скорость движения на остальных полосах, исследований не проводилось.
В итоге, как поняли и сами депутаты, по существу в транспортной реформе обсуждать оказалось нечего. Председатель комиссии Владимир Крицкий в конце обсуждения решил вернуться к главному для гордумы вопросу. Дело в том, что еще в 2017 году на фоне протестов горожан против первой попытки провести реформу была создана специальная рабочая группа ЕГД. Предполагалось, что с ней будут согласовывать изменения в общественном транспорте. Но до настоящего времени ее к работе так и не привлекли, в том числе по вопросам отмены маршрутов. Решение по выделенным полосам также принималось без участия депутатов.
«Я не зря задавал вопрос о том, идет ли транспортная реформа. Были обращения от населения о привлечении депутатов. Было принято решение о создании комиссии. Решение было принято главой города. Он, в свою очередь, уведомил главу администрации города и попросил максимально вовлекать рабочую группу в работу. Были созданы определенные полномочия. У нас есть принцип разделения властей, поэтому нужно уважительно органам исполнительной власти относиться к органам представительной власти», — пояснил председатель комиссии Владимир Крицкий.
«В ежедневном режиме заслушивать технические детали смысла нет. Но когда будут проходить глобальные вопросы, например, отмена маршрутов, изменения маршрутов, конечно, нужно привлекать депутатов, а лучше всего — согласовывать. Каждый депутат работает с жителями «на земле», и многие из них выходцы из тех районов, от которых они избраны», — добавил депутат Дмитрий Сергин.
Игорь Федотов в ответ на эти претензии пояснил, что транспортная реформа находится на той стадии, когда привлечения депутатов не требуется. Кроме того, представитель горадминистрации усомнился в том, что народные избранники действительно представляют интересы пассажиров.
«Как депутаты могут решать вопросы по местоположению полосы общественного транспорта? Они выражают волю народа, но это преимущественно воля автомобилистов, которые активнее, чем пассажиры», — заявил Игорь Федотов уже после заседания депутатской комиссии.
Напомним, что такая тактика в администрации Екатеринбурга в 2016-2017 году уже привела к переносу транспортной реформы до 1 июля 2019 года. Фактически в те годы изменения транспортной сети готовились без широкого общественного обсуждения. Следуя из нового заявления председателя комитета по транспорту, в настоящее время происходит то же самое. Подготовка к внедрению новой маршрутной сети, как видно, идет полным ходом. Вместе с тем представители администрации города утверждают, что им нечего показывать, или напрямую заявляют о нежелании сотрудничества, ссылаясь на интересы пассажиров. Однако, каким образом власти Екатеринбурга контактируют с горожанами, которые пользуются общественным транспортом, также остается не очень понятным.
В итоге может вновь сложиться ситуация, когда жителей города поставят перед фактом изменений в новой транспортной сети, и это снова может вызвать бурю протеста. При этом нет никаких гарантий, что к 2019 году проект не будет «сырым». Достаточно вспомнить, как в этом году свердловское УГИБДД заставило чиновников через суд переделывать выделенные полосы.
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