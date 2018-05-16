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Администрация Екатеринбурга реорганизует ЕМУП «Уралбиомед» в ООО
16 май 2018 (12:13)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбурге муниципальное унитарное предприятие «Уралбиомед» будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.
Согласно документу, уставный капитал общества составит 8 млн 338 тыс. руб. Единственным владельцем нового предприятия станет муниципальное образование «город Екатеринбург». Директором компании останется Нина Пермякова.
Отметим, что в 2018 году планируется реорганизация еще одного МУПа Екатеринбурга. ЕМУП «Спецавтобаза» также планирует сменить организационно-правовую форму в связи с получением нового статуса регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области.
Согласно документу, уставный капитал общества составит 8 млн 338 тыс. руб. Единственным владельцем нового предприятия станет муниципальное образование «город Екатеринбург». Директором компании останется Нина Пермякова.
Отметим, что в 2018 году планируется реорганизация еще одного МУПа Екатеринбурга. ЕМУП «Спецавтобаза» также планирует сменить организационно-правовую форму в связи с получением нового статуса регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области.
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