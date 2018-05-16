Новости дня

Администрация Екатеринбурга реорганизует ЕМУП «Уралбиомед» в ООО

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбурге муниципальное унитарное предприятие «Уралбиомед» будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Согласно документу, уставный капитал общества составит 8 млн 338 тыс. руб. Единственным владельцем нового предприятия станет муниципальное образование «город Екатеринбург». Директором компании останется Нина Пермякова.



Отметим, что в 2018 году планируется реорганизация еще одного МУПа Екатеринбурга. ЕМУП «Спецавтобаза» также планирует сменить организационно-правовую форму в связи с получением нового статуса регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: