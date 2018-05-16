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На 1 мая просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 822 тыс. рублей

16 май 2018 (11:51)

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. На 1 мая 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 822 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.

По сравнению с 1 апреля 2018 года, она снизилась на 693 тыс. руб. или в 1,8 раза.

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