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На 1 мая просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 822 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. На 1 мая 2018 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 822 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.



По сравнению с 1 апреля 2018 года, она снизилась на 693 тыс. руб. или в 1,8 раза.

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