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В Екатеринбурге движение по улице Маневровой перекроют с 16 по 24 мая
16 май 2018 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. С 16 по 24 мая в Екатеринбурге будет перекрыто движение транспорта по улице Маневровой на участке от улицы Автомагистральной до Технической.
Перекрытие связано с ремонтом дорожного полотна, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
«Автомобилистам, которые обычно пользуются для проезда улицей Маневровой, придется на время проведения на ней ремонтных работ пользоваться другими путями объезда», ― говорится на сайте администрации города.
Кроме того, в администрации Екатеринбурга предупреждали, что в ночь с 15 на 16 мая в Екатеринбурге закроют на ремонт проспект Ленина на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта. Однако утром 16 мая движение не было перекрыто, а дорожное полотно уже частично заменено на новое.
Перекрытие связано с ремонтом дорожного полотна, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
«Автомобилистам, которые обычно пользуются для проезда улицей Маневровой, придется на время проведения на ней ремонтных работ пользоваться другими путями объезда», ― говорится на сайте администрации города.
Кроме того, в администрации Екатеринбурга предупреждали, что в ночь с 15 на 16 мая в Екатеринбурге закроют на ремонт проспект Ленина на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта. Однако утром 16 мая движение не было перекрыто, а дорожное полотно уже частично заменено на новое.
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