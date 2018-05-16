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ТСЖ «Исток» в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. ТСЖ «Исток» в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки было установлено, что в нежилом подвальном помещении многоквартирного дома по ул. Испытателей организовано незаконное проживание шести граждан Республики Таджикистан, которые ежемесячно платили за это от 1,5 тыс. до 1,7 тыс. руб.



«Проверка показала, что грубым образом нарушено федеральное противопожарное законодательство, а также действующие правила противопожарного режима в Российской Федерации», — отмечают в надзорном ведомстве.



В частности, в помещении используется электропроводка с нарушенной изоляцией и светильники со снятыми колпаками. Также нет знаков пожарной безопасности и огнетушителей.



Кроме того, председатель ТСЖ без проведения экспертизы проектной документации изменил класс функциональной пожарной опасности помещения и допустил в него людей для проживания, что предоставляет угрозу для их жизни и здоровья.



По данному факту в адрес председателя ТСЖ прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального миграционного и противопожарного законодательства, которое находится на рассмотрении.



Также надзорное ведомство возбудило в отношении ТСЖ «Исток» и его председателя дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». По итогам рассмотрения постановлений прокурора ТСЖ оштрафовано на 150 тыс. руб., председатель ТСЖ — на сумму 6 тыс. руб.



В настоящее время иностранные граждане в подвальных помещениях не проживают.

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