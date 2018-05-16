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В России отказались от интернатуры более 97% медицинских и фармацевтических факультетов

УрБК, Москва, 16.05.2018. С 2016 года 97,6% всех факультетов медицинских и фармацевтических вузов России получили аккредитацию, позволяющую заменить интернатуру выпускникам практикой в последний год обучения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.



По словам главы Минздрава, отказ от интернатуры привлек более 6 тыс. молодых специалистов на рынок труда.



«97,6% всех факультетов прошли аккредитацию и признание. Это дало более 6 тыс. молодых специалистов, которые сразу смогли выполнять функции врачей первичного звена — терапевтов, педиатров, стоматологов и некоторых других специалистов», — рассказала Вероника Скворцова.



Ранее интернатура была обязательной после шести лет обучения в медицинских вузах. Система аккредитации позволяет студентам не проходить обучение в интернатуре, заменив ее практикой на 6 курсе.

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