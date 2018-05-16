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В Екатеринбурге на площади 750 кв. метров горел склад со строительными материалами
16 май 2018 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Екатеринбурге вечером 15 мая 2018 года горел склад со строительными материалами на улице Бабушкина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в ведомство в 20.42 по местному времени. Огонь возник в двухэтажном административно-хозяйственном здании. Площадь пожара составляла 750 кв. м.
«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой внутри помещений и шквалистым ветром. Из-за угрозы обрушения конструкций пожарные производили тушение огня снаружи здания, в том числе с пожарных автолестниц», — говорится в сообщении.
В службе спасения «Сова» уточняют, что одна из стен здания обрушилась.
В течение двух часов спасатели ликвидировали открытое горение. К 03.17 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в ведомство в 20.42 по местному времени. Огонь возник в двухэтажном административно-хозяйственном здании. Площадь пожара составляла 750 кв. м.
«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой внутри помещений и шквалистым ветром. Из-за угрозы обрушения конструкций пожарные производили тушение огня снаружи здания, в том числе с пожарных автолестниц», — говорится в сообщении.
В службе спасения «Сова» уточняют, что одна из стен здания обрушилась.
В течение двух часов спасатели ликвидировали открытое горение. К 03.17 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.
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