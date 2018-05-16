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Аптечная сеть «Ригла» выкупила екатеринбургскую «Аптеку Сити»
16 май 2018 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. Аптечная сеть «Ригла» (входит в группу компаний «Протек») приобрела екатеринбургскую сеть «Аптека-сити», пишет журнал Vademecum со ссылкой на гендиректора «Риглы» Александра Филиппова.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Аптека-Сити» зарегистрировано в 2003 году. Владельцами сети являются Сергей Мартынов (56,42%), Александр Топоров (42,57%) и Сергей Бабаев (1,01%). Последний также занимает должность генерального директора.
Сеть объединяет 12 точек в Екатеринбурге. Как пишет Vademecum, в 2016 году выручка компании составила 330 млн руб., прибыль — 22 млн руб.
Федеральная сеть «Ригла» на 1 июля 2017 года объединяла свыше 2 тыс. аптек в 50 регионах России. В 2017 году выручка сети превысила 55 млрд руб.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Аптека-Сити» зарегистрировано в 2003 году. Владельцами сети являются Сергей Мартынов (56,42%), Александр Топоров (42,57%) и Сергей Бабаев (1,01%). Последний также занимает должность генерального директора.
Сеть объединяет 12 точек в Екатеринбурге. Как пишет Vademecum, в 2016 году выручка компании составила 330 млн руб., прибыль — 22 млн руб.
Федеральная сеть «Ригла» на 1 июля 2017 года объединяла свыше 2 тыс. аптек в 50 регионах России. В 2017 году выручка сети превысила 55 млрд руб.
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