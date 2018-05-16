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Шквалистый ветер оставил 34 населенных пункта в Свердловской области без электроснабжения

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. В Свердловской области вечером 15 мая 2018 года 34 населенных пункта, в которых проживает порядка 14 тыс. человек, остались без электроснабжения из-за непогоды.



Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», по состоянию на 23.00 по местному времени из-за шквалистого ветра с отдельными порывами до 26 метров в секунду произошли серьезные технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства.



«Наблюдались точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий в связи с повреждениями высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ», — говорится в сообщении.



На поврежденных непогодой энергообъектах было задействовано 57 бригад (166 человек), оснащенных 66 единицами спецтехники. К 03.00 16 мая было восстановлено электроснабжение в домах 11 тыс. жителей Свердловской области. Работы велись в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе.



«В настоящее время все потребители Свердловской области получают электроэнергию в полном объеме. К 6.00 сегодняшнего дня, как и прогнозировалось, энергетики «МРСК Урала» возобновили подачу электроэнергии», — отмечают в «МРСК Урала».

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