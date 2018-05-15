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Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала распродажу билетов в бизнес-классе
15 май 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу билетов на места в бизнес-классе, сообщает пресс-служба перевозчика.
Выгода от приобретения билетов на перелеты с особым комфортом составляет до 62% от стандартного тарифа.
Специальная цена доступна на направлениях: Москва — Челябинск — 10 тыс. руб.; Москва — Екатеринбург — 10 тыс. руб.; Москва — Иркутск — 15 тыс. руб.; Москва — Новосибирск — 15 тыс. руб.; Москва — Томск — 15 тыс. руб.; Москва — Омск — 12 тыс. руб.; Москва — Чита — 20 000 руб.; Москва — Барнаул — 15 тыс. руб.
Стоимость указана в одну сторону с учетом всех сборов и действует в обратном направлении. Совершить перелет в рамках распродажи можно с 15 мая по 10 июня.
Билеты в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, а также позвонив в call-центр по номеру 8-800-7700-262.
Выгода от приобретения билетов на перелеты с особым комфортом составляет до 62% от стандартного тарифа.
Специальная цена доступна на направлениях: Москва — Челябинск — 10 тыс. руб.; Москва — Екатеринбург — 10 тыс. руб.; Москва — Иркутск — 15 тыс. руб.; Москва — Новосибирск — 15 тыс. руб.; Москва — Томск — 15 тыс. руб.; Москва — Омск — 12 тыс. руб.; Москва — Чита — 20 000 руб.; Москва — Барнаул — 15 тыс. руб.
Стоимость указана в одну сторону с учетом всех сборов и действует в обратном направлении. Совершить перелет в рамках распродажи можно с 15 мая по 10 июня.
Билеты в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, а также позвонив в call-центр по номеру 8-800-7700-262.
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