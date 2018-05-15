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В Свердловской области снизилось число гарантирующих поставщиков электроэнергии
15 май 2018 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Количество гарантирующих поставщиков электроэнергии в Свердловской области в 2017 году сократилось с 5 до 4. Об этом говорится в сообщении регионального Управления ФАС России.
В настоящее время на рынке работают АО «Екатеринбургэнергосбыт», ОАО «Роскоммунэнерго», Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт», ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
«Утратило статус гарантирующего поставщика в 2017 году ООО «Оборонэнергосбыт» (постановление РЭК Свердловской области от 18.01.2017 № 2-ПК)», — говорится в сообщении.
В настоящее время на рынке работают АО «Екатеринбургэнергосбыт», ОАО «Роскоммунэнерго», Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт», ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
«Утратило статус гарантирующего поставщика в 2017 году ООО «Оборонэнергосбыт» (постановление РЭК Свердловской области от 18.01.2017 № 2-ПК)», — говорится в сообщении.
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