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Организаторы выставки «Иннопром-2018» открыли регистрацию участников
15 май 2018 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Организаторы международной промышленной выставки «Иннопром-2018» открыли регистрацию участников и посетителей.
Мероприятие состоится с 9 по 12 июля 2018 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Тема выставки — «Цифровое производство». Страной-партнером в этом году выступает Южная Корея. Корейская экспозиция представит более чем 100 компаний и организаций. Организатором выступает Минпромторг РФ, генеральным партнёром — «Российский экспортный центр».
В этом году первые два дня работы выставки, 9 и 10 июля, станут для посетителей платными. Вход будет стоить 300 руб.
Мероприятие состоится с 9 по 12 июля 2018 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Тема выставки — «Цифровое производство». Страной-партнером в этом году выступает Южная Корея. Корейская экспозиция представит более чем 100 компаний и организаций. Организатором выступает Минпромторг РФ, генеральным партнёром — «Российский экспортный центр».
В этом году первые два дня работы выставки, 9 и 10 июля, станут для посетителей платными. Вход будет стоить 300 руб.
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