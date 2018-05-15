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В Кривом Роге чиновницу уволили за исполнение песни Захаровой

В Кривом Роге чиновницу уволили за исполнение песни «Верните память», которую написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, на мероприятии 9 Мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.



«Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности», — заявили в пресс-службе.



Как отмечается, глава Центрально-Городского района Сергей Неженцев назвал использование песни «Верните память» неуместным.

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