Дайджест
В Кривом Роге чиновницу уволили за исполнение песни Захаровой
15 май 2018 (17:07)
В Кривом Роге чиновницу уволили за исполнение песни «Верните память», которую написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, на мероприятии 9 Мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности», — заявили в пресс-службе.
Как отмечается, глава Центрально-Городского района Сергей Неженцев назвал использование песни «Верните память» неуместным.
«Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности», — заявили в пресс-службе.
Как отмечается, глава Центрально-Городского района Сергей Неженцев назвал использование песни «Верните память» неуместным.
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