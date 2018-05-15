Дайджест
Россия планирует сократить количество пусков ракет «Тополь»
15 май 2018 (17:07)
Минобороны России планирует сократить количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, в 2018-2019 годах ведомство планируется совершить три пуска МБР. Однако, ранее в планах Минобороны было семь пусков.
Как отмечается, на 2018-2019 годы также запланировано выполнение одного пуска МБР РС-18 «Стилет».
При этом в Минобороны подтвердили сокращение количества пусков «Тополей». В ведомстве также заявили, что в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски этих ракет. Их целью будет подготовка личного состава РВСН.
По данным издания, в 2018-2019 годах ведомство планируется совершить три пуска МБР. Однако, ранее в планах Минобороны было семь пусков.
Как отмечается, на 2018-2019 годы также запланировано выполнение одного пуска МБР РС-18 «Стилет».
При этом в Минобороны подтвердили сокращение количества пусков «Тополей». В ведомстве также заявили, что в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски этих ракет. Их целью будет подготовка личного состава РВСН.
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