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Россия планирует сократить количество пусков ракет «Тополь»

Минобороны России планирует сократить количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом пишет газета «Известия».



По данным издания, в 2018-2019 годах ведомство планируется совершить три пуска МБР. Однако, ранее в планах Минобороны было семь пусков.



Как отмечается, на 2018-2019 годы также запланировано выполнение одного пуска МБР РС-18 «Стилет».



При этом в Минобороны подтвердили сокращение количества пусков «Тополей». В ведомстве также заявили, что в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски этих ракет. Их целью будет подготовка личного состава РВСН.

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