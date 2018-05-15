Дайджест

В Якутии начали эвакуировать людей из-за угрозы паводка

15 май 2018 (17:06)

Из-за ожидаемого после ледохода подъема воды в реке Лена в Якутии приняли решение о заблаговременной эвакуации из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом говорится в опубликованном на сайте республиканского правительства сообщении.

«Проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты», — проинформировали в пресс-службе правительства.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: