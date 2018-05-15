Дайджест
В Якутии начали эвакуировать людей из-за угрозы паводка
15 май 2018 (17:06)
Из-за ожидаемого после ледохода подъема воды в реке Лена в Якутии приняли решение о заблаговременной эвакуации из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом говорится в опубликованном на сайте республиканского правительства сообщении.
«Проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты», — проинформировали в пресс-службе правительства.
«Проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты», — проинформировали в пресс-службе правительства.
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