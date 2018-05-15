Дайджест
Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте
15 май 2018 (17:06)
Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов заявил, что российские военные из центра совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 т. гуманитарной помощи в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 т. продуктов», — сказал Касумов.
По его словам, в состав продпайков вошли крупы, консервы, чай и сахар. Он также добавил, что российские военные оказали медицинскую помощь жителям города.
«Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 т. продуктов», — сказал Касумов.
По его словам, в состав продпайков вошли крупы, консервы, чай и сахар. Он также добавил, что российские военные оказали медицинскую помощь жителям города.
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