Дайджест

Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте

Представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов заявил, что российские военные из центра совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 т. гуманитарной помощи в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 т. продуктов», — сказал Касумов.



По его словам, в состав продпайков вошли крупы, консервы, чай и сахар. Он также добавил, что российские военные оказали медицинскую помощь жителям города.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: