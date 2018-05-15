Дайджест

МИД Франции прокомментировал высказывание Кадырова

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что французские власти ответственны за формирование взглядов террориста Хасана Азимова. Слова министра передает Le Point.



«Мы не хотим поучений от диктатора, который не уважает первые шаги своего правового государства, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Эта позиция откровенно недопустима», — заявил он.



13 мая Кадыров подтвердил, что 20-летний террорист был родом из России и имел чеченское происхождение. «Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — заявил чеченский лидер.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: