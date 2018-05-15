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В Образовательном центре Группы ЧТПЗ проходит корпоративный чемпионат по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ стартовал корпоративный чемпионат сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). Об этом сообщает пресс-служба компании.



В чемпионате участвуют 34 сотрудника трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ. Проведение корпоративных соревнований на предприятиях — обязательный отборочный этап для участия сборной команды компании в национальных чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.



На протяжении трех дней — с 15 по 18 мая 2018 года — молодые рабочие в возрасте от 18 до 28 лет продемонстрируют профессиональные навыки в семи компетенциях. Впервые в этом году сотрудники Группы ЧТПЗ выступают в таких высокотехнологичных компетенциях, как «промышленная робототехника», «промышленная механика и монтаж», «реверсивный инжиниринг», «изготовление прототипов». Все конкурсные задания корпоративного этапа чемпионата составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills.



«Образовательный центр Группы ЧТПЗ в этом году в пятый раз принимает на своей площадке участников корпоративных соревнований по методике WorldSkills. Участие в чемпионатах — хороший стимул для профессионального роста сотрудников компании и будущих металлургов. Именно поэтому студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» ежегодно участвуют в классической ветке чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а специалисты компании — в соревнованиях высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech», — отметил на открытии чемпионата управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.



Победители корпоративных соревнований по методике WorldSkills представят Группу ЧТПЗ на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).



В этом году белые металлурги примут участие в национальных соревнованиях профессионального мастерства молодых рабочих в пятый раз. За 4 года проведения чемпионата WorldSkills Hi-Tech в России сотрудники Группы ЧТПЗ завоевали 16 медалей в различных профессиональных компетенциях. Всего в копилке белых металлургов 75 наград с региональных и национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

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